Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Flotilla, il video-parodia di Greta e attivisti: "Stop alla guerra? Vergognatevi"

venerdì 24 ottobre 2025
Flotilla, il video-parodia di Greta e attivisti: "Stop alla guerra? Vergognatevi"

1' di lettura

Una parodia di quella che è stata la Flotilla. In un video virale su X ecco che si vedono alcuni attori interpretare Greta Thunberg e gli attivisti partiti - e ora tornati - per Gaza. Nel filmato si vede la finta Greta Thunberg che annuncia: "Terra, vedo la terra". E un'altra attivista: "Ma su TikTok". "No, no... Proprio là", insiste l'attivista prima di annunciare: "Gaza, arriviamo. Stop alla guerra, noi stiamo arrivando per fermare la guerra". A quel punto è un altro ragazzo a dire alle amiche che la guerra è finita. "Come, hanno firmato un cessate il fuoco dopo che abbiamo chiesto un cessate il fuoco?". "Sì", risponde lui. "E ora cosa facciamo? Per cosa usiamo la nave? Per pescare", replica la finta Greta con aria sommessa. Insomma, la notizia dello stop alla guerra non piace agli attivisti. E non a caso il titolo del filmato è: "Stop alla guerra? Vergognatevi".

Non ne azzecca una Maurizio Landini cola a picco: scaricato anche dalla Uil

Sfida Salvini Flotilla, Landini impazzisce: "Impugneremo provvedimento del garante degli scioperi"

E ora come la mettiamo? Sciopero, aperto un procedimento sull'agitazione per la Flotilla del 3 ottobre

tag
flotilla
greta thunberg

Non ne azzecca una Maurizio Landini cola a picco: scaricato anche dalla Uil

Sfida Salvini Flotilla, Landini impazzisce: "Impugneremo provvedimento del garante degli scioperi"

E ora come la mettiamo? Sciopero, aperto un procedimento sull'agitazione per la Flotilla del 3 ottobre

ti potrebbero interessare

1111x613

Maurizio Landini cola a picco: scaricato anche dalla Uil

Daniele Capezzone
3072x2048

Flotilla, Landini impazzisce: "Impugneremo provvedimento del garante degli scioperi"

Redazione
3072x2048

Sciopero, aperto un procedimento sull'agitazione per la Flotilla del 3 ottobre

Redazione
3072x2310

Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona e danneggiamento