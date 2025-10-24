Flotilla, il video-parodia di Greta e attivisti: "Stop alla guerra? Vergognatevi"

Una parodia di quella che è stata la Flotilla. In un video virale su X ecco che si vedono alcuni attori interpretare Greta Thunberg e gli attivisti partiti - e ora tornati - per Gaza. Nel filmato si vede la finta Greta Thunberg che annuncia: "Terra, vedo la terra". E un'altra attivista: "Ma su TikTok". "No, no... Proprio là", insiste l'attivista prima di annunciare: "Gaza, arriviamo. Stop alla guerra, noi stiamo arrivando per fermare la guerra". A quel punto è un altro ragazzo a dire alle amiche che la guerra è finita. "Come, hanno firmato un cessate il fuoco dopo che abbiamo chiesto un cessate il fuoco?". "Sì", risponde lui. "E ora cosa facciamo? Per cosa usiamo la nave? Per pescare", replica la finta Greta con aria sommessa. Insomma, la notizia dello stop alla guerra non piace agli attivisti. E non a caso il titolo del filmato è: "Stop alla guerra? Vergognatevi".