L'Aria che tira, Mattei spiazza Parenzo: "Felicemente filorusso"

"È felice che Putin sia messo un po' all'angolo anche da Trump?": David Parenzo lo ha chiesto al suo ospite, il giurista Ugo Mattei, a L'Aria che tira su La7. "Io sono felicemente filorusso...", ha risposto il professore dell'università di Torino.

Poi, a proposito del conflitto russo-ucraino ancora in corso, ha aggiunto: "Trump aveva detto che avrebbe chiuso la guerra in Russia in 48 ore. Credo che Trump faccia sempre gli interessi del suo paese, ha sostanzialmente separato la Russia dall'Europa dal punto di vista di approvvigionamenti elettrici e di gas coi metodi che ben sappiamo, ci ha resi in qualche misura dipendenti dal gas liquido che arriva dagli Stati Uniti e ora tenta di condizionare in modo ancora più forte quello che l'Europa sta facendo e quindi di giocare la sua partita su altri scenari con scopi differenti".