Maurizio Landini accusa Meloni di fiscal drag? Viene smentito pure dalla Bce

venerdì 24 ottobre 2025
2' di lettura

Maurizio Landini ha un talento straordinario. Il segretario della Cgil è perfettamente in grado di mobilitare le piazze per protestare contro qualcosa che poi alla fine gli si ritorce contro. Come con la Flotilla, quando il sindacalista aveva indetto uno sciopero generale - poi dichiarato illegittimo dal Garante -, salvo poi essere completamente oscurato dagli sforzi di pace di Donald Trump. Ma anche quando parla di economia rischia di incappare in figuracce colossali. 

Il sindacalista, tra le tante accuse al governo Meloni, ha anche sostenuto che l'esecutivo avrebbe reso più poveri gli italiani. Come? Aumentando le tasse per colpa dell'inflazione, cioè l'aumento generale dei prezzi che ha come conseguenza una diminuzione del potere d'acquisto del consumatore. Ecco, ci ha pensato l'Europa a smentire le solite fake news di mr. Landini. 

"Landini accusa il Governo di aver impoverito i lavoratori con il cosiddetto 'drenaggio fiscale', cioè l’aumento delle tasse reali dovuto all’inflazione - ha commentato su X l'account social di FdI -. Tuttavia, le sue parole, quelle della sinistra che le ripete, vengono smentite persino dalla Banca Centrale Europea. In un suo studio, infatti, la Bce rileva che, considerando sia gli interventi sull’Irpef sia la decontribuzione, il Governo Meloni ha restituito ai contribuenti italiani circa il 40% in più di quanto abbia prelevato, con benefici soprattutto per i lavoratori dipendenti e i redditi medio-bassi".

