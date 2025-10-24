Maurizio Landini accusa Meloni di fiscal drag? Viene smentito pure dalla Bce

Maurizio Landini ha un talento straordinario. Il segretario della Cgil è perfettamente in grado di mobilitare le piazze per protestare contro qualcosa che poi alla fine gli si ritorce contro. Come con la Flotilla, quando il sindacalista aveva indetto uno sciopero generale - poi dichiarato illegittimo dal Garante -, salvo poi essere completamente oscurato dagli sforzi di pace di Donald Trump. Ma anche quando parla di economia rischia di incappare in figuracce colossali.

Il sindacalista, tra le tante accuse al governo Meloni, ha anche sostenuto che l'esecutivo avrebbe reso più poveri gli italiani. Come? Aumentando le tasse per colpa dell'inflazione, cioè l'aumento generale dei prezzi che ha come conseguenza una diminuzione del potere d'acquisto del consumatore. Ecco, ci ha pensato l'Europa a smentire le solite fake news di mr. Landini.