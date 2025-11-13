Garlasco, dubbi sulle impronte trovate: "Davvero poche"

L'attenzione torna tutta sulle tracce di Dna trovate nella villetta di Garlasco. A parlarne anche Marina Baldi. Ospite di Ignoto X su La7 la genetista, parte del team legale che difende Andrea Sempio, solleva qualche sospetto: "Bisognerebbe chiedere il perché a chi ha rilevato le impronte. Trovare solo cento impronte in una villa di quel genere è davvero poco". Le perplessità sono chiarissime: la casa era abitata da quattro persone e allora perché le impronte rinvenute erano così poche rispetto al consueto? Che qualcuno abbia agito subito dopo il delitto e le abbia cancellate?

Intanto sono emersi nuovi dettagli sul dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. Quest'ultimo è incompleto, misto e non identificativo di un singolo individuo. Un dato emerso dai risultati genetici dell'incidente probatorio affidato alla perita della polizia scientifica, Denise Albani, dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell'inchiesta dei pm Napoleone-Civardi-De Stefano-Rizza che vede indagato Sempio per il delitto.