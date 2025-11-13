Libero logo
Roberto Parodi, l'attacco al Sudtirol è un caso: "Gli Alpini vi hanno conquistato"

di
giovedì 13 novembre 2025
2' di lettura

"Mi fa incazz*** il fatto che qui ci sono tutti i cartelli in tedesco, tutti parlano tedesco, ma cosa parli tedesco? Nel 15-18 gli Alpini vi hanno conquistato. Viva l'Italia, parlare italiano visto che siamo in Italia". Stanno facendo molto discutere le parole del giornalista Roberto Parodi. Il fratello di Cristina e Benedetta, a Merano per il Winefestival, ha postato un duro commento sui social per protestare contro la bilinguità dell’Alto Adige e la sua autonomia speciale. 

L'affondo di Parodi non è passato inosservato. Sven Knoll, leader del partito che a livello provinciale conta quattro consiglieri ha reagito con sdegno. Questa proprio ci mancava – ha spiegato in un video postato su Tik Tok -. Che un giornalista italiano venga a dirci che noi non possiamo parlare la nostra lingua a casa nostra. Mio caro signor Parodi, il Sudtirolo non è Italia, non lo è mai stato e mai lo sarà e se questo non le aggrada c’è una soluzione molto semplice: se ne resti a casa sua in Italia. Arrivederci!".

Sui social si è scatenato un putiferio: "Caro amico il rispetto della Costituzione passa dal rispetto delle minoranze etniche e linguistiche - si legge in un commento -. Si chiamano regioni a statuto autonomo e c’é un motivo. Quelle sono popolazioni etnicamente germaniche che abbiamo inglobato e come pretendiamo da loro il rispetto dell’appartenenza alla nazione Italia così dobbiamo essere rispettosi della loro reale natura etnico linguistica. Ci accontentiamo che studino anche l’italiano e che i cartelli siano scritti in due lingue".

Jannik Sinner, gli Schützen gli dichiarano guerra: "Troppo italiano, porta rispetto"

Fa discutere in Alto Adige l'ultima intervista di Jannik Sinner e le sue dichiarazioni sull'Italia: "S...
