Giuseppe Cruciani inchioda Silvia Salis: "Che immane puttanat***"

di
mercoledì 19 novembre 2025
L’iniziativa del Comune di Genova - guidato dalla dem Silvia Salis - di destinare la bellezza di 156mila euro alla ricerca di un professionista esterno in grado di occuparsi dell'attività di studio e consulenza per mettere in campo strumenti capaci di rafforzare la tutela dei diritti Lgbtqi+ sta facendo molto discutere. Si sono fatte sentire le opposizioni di centrodestra, con la Lega come sempre in prima linea per protestare contro l'ennesima follia della sinistra.

"Ecco servita un'altra consulenza dalla Giunta Salis - ha commentato su Facebook il capogruppo della Lega Paola Bordilli. Loro, quelli che hanno sempre contestato le consulenze, ora ne fanno il pane quotidiano. La doppia morale della sinistra, eccola servita. Nuovamente. Narrazione di buchi di bilancio - ha proseguito - e poi danno consulenze per 156000 euro".

Sul tema ci è tornato Giuseppe Cruciani. Nell'ultima puntata della Zanzara, il programma radiofonico di Radio 24 condotto insieme a David Parenzo, ha dedicato il suo editoriale proprio all'ennesima follia di una sinistra senza arte né parte. "Il Sindaco di Genova - ha spiegato Giuseppe Cruciani -, la signora Salis, ha stanziato 156 mila euro per un consulente LGBTQ+. Che immane puttanat***! Quei soldi - ha poi aggiunto - andrebbero destinati ai poveri”. 


 

