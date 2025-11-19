Giuseppe Cruciani inchioda Silvia Salis: "Che immane puttanat***"

L’iniziativa del Comune di Genova - guidato dalla dem Silvia Salis - di destinare la bellezza di 156mila euro alla ricerca di un professionista esterno in grado di occuparsi dell'attività di studio e consulenza per mettere in campo strumenti capaci di rafforzare la tutela dei diritti Lgbtqi+ sta facendo molto discutere. Si sono fatte sentire le opposizioni di centrodestra, con la Lega come sempre in prima linea per protestare contro l'ennesima follia della sinistra.

"Ecco servita un'altra consulenza dalla Giunta Salis - ha commentato su Facebook il capogruppo della Lega Paola Bordilli. Loro, quelli che hanno sempre contestato le consulenze, ora ne fanno il pane quotidiano. La doppia morale della sinistra, eccola servita. Nuovamente. Narrazione di buchi di bilancio - ha proseguito - e poi danno consulenze per 156000 euro".