PiazzaPulita, Floris contro il governo: "Tutto è un diversivo"

"Tutto è un diversivo, qualsiasi cosa succeda per loro è un diversivo": Giovanni Floris all'attacco del governo Meloni durante l'ospitata da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. "Io mi immagino questa maggioranza come una maggioranza di surfisti - ha proseguito il giornalista - devono viaggiare su un'onda, un'onda che possa essere di rabbia, di solidarietà, di emozione, devono sempre creare un'onda, non sono nuotatori, non è che vanno da nessuna parte, stanno a galla in qualche misura".

Non è la prima volta, tra l'altro, che Floris dà giudizi così severi sull'esecutivo e sulla premier Giorgia Meloni. Nei giorni scorsi, ospite di Corrado Augias a La Torre di Babele su La7, proprio riferendosi alla presidente del Consiglio aveva detto: "Io sono convinto che l'autoironia sottintenda una grande forza. La si può utilizzare quando si è molto forti, si è molto sicuri di se stessi, quando non si è sicuri di se stessi si arriva invece a prendere degli atteggiamenti di rigore, di eccesso, di radicalismo. Nel momento in cui sei sicuro della tua forza, puoi anche scherzare".