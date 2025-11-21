Libero logo
di
venerdì 21 novembre 2025
PiazzaPulita, Floris contro il governo: "Tutto è un diversivo"

"Tutto è un diversivo, qualsiasi cosa succeda per loro è un diversivo": Giovanni Floris all'attacco del governo Meloni durante l'ospitata da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. "Io mi immagino questa maggioranza come una maggioranza di surfisti - ha proseguito il giornalista - devono viaggiare su un'onda, un'onda che possa essere di rabbia, di solidarietà, di emozione, devono sempre creare un'onda, non sono nuotatori, non è che vanno da nessuna parte, stanno a galla in qualche misura".

L'attacco, dunque, va avanti: "Però c'è anche un'altra spiegazione, dal mio punto di vista, osservandoli dopo tanto tempo: per loro i fatti sono l’ultimo problema, loro hanno una visione totalmente politica, olistica dal punto di vista politico. La politica mangia la liceità, la politica mangia l’opportunità, la politica mangia i limiti, la politica mangia i fatti".

DiMartedì, Bersani vede un video di Meloni: sbrocca in tv e insulta

Tutti in piedi sul palco del Pala Parthenope di Napoli a saltare, al grido di "Chi non salta comunista è&quo...

Non è la prima volta, tra l'altro, che Floris dà giudizi così severi sull'esecutivo e sulla premier Giorgia Meloni. Nei giorni scorsi, ospite di Corrado Augias a La Torre di Babele su La7, proprio riferendosi alla presidente del Consiglio aveva detto: "Io sono convinto che l'autoironia sottintenda una grande forza. La si può utilizzare quando si è molto forti, si è molto sicuri di se stessi, quando non si è sicuri di se stessi si arriva invece a prendere degli atteggiamenti di rigore, di eccesso, di radicalismo. Nel momento in cui sei sicuro della tua forza, puoi anche scherzare". 

"Tutto è un diversivo": Floris A PiazzaPulita, guarda qui il video

DiMartedì, "Metteteci Floris": Bersani, la legnata a Elly in tv

Nuova puntata di “diMartedì”, salotto di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris,...
