Otto e mezzo, Marco Travaglio gela Lilli Gruber: "Inutile indignarsi"

A Otto e mezzo, il programma di approfondimento televisivo di La7 condotto da Lilli Gruber, si discusso sulle delicate trattative tra Usa e Russia che potrebbero portare a un accordo di pace in Ucraina. La conduttrice è parsa scettica, visto la freddezza di Mosca sull'ultimo piano paventato da Donald Trump. Al contrario, Marco Travaglio ha offerto una lettura netta dell’andamento della guerra. A suo avviso, “la Russia l’ha vinta, l’Ucraina l’ha persa, insieme alle classi dirigenti europee che l’hanno spinta anziché a trattare, a continuare a combattere per vincere, e in realtà l’hanno condannata a perdere uomini e territori”.

Il direttore del Fatto Quotidiano ha poi contestato quella che definisce una “illusione” sulla possibilità degli sconfitti di imporre condizioni: “Vedo che c’è ancora sia in Europa sia sui nostri un certo equivoco […] in base al quale gli sconfitti possono dettare le condizioni e addirittura lanciare ultimatum ai vincitori. Purtroppo non è così, è brutto dirlo, ma chi vince detta le condizioni e chi perde le subisce”.