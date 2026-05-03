Otto e mezzo, Lili Gruber assolve Gabriele Gravina: scandalo a La7

Sorpresa: nel tribunale televisivo per direttissima di Otto e mezzo, il grande imputato Gabriele Gravina viene coccolato, scusato, apprezzato. E pure scagionato, al termine di una puntata dai toni quantomeno surreali. L’ex presidente della Federcalcio è l’ospite d’onore del “processo al calcio italiano” allestito da Lilli Gruber. Giurati: Pierluigi Pardo, Evelina Christillin, l’ex direttore di Gazzetta dello Sporte Repubblica Carlo Verdelli. Esperti di pallone e di politica applicata. Dovrebbero incalzare il dirigente ritenuto il principale responsabile della terza mancata qualificazione ai Mondiali di fila degli azzurri (era su quella poltrona anche nel 2022, per la verità). Eppure...

«Non sono stato costretto», puntualizza Gravina riguardo alle sue dimissioni, all’indomani del ko della Nazionale in Bosnia. «È stata una mia scelta personale. Avevo assunto un impegno verso tutti i tifosi italiani di andare ai Mondiali e purtroppo non ho mantenuto fede a questo impegno». Di una cosa, però, è certo: «Non ritengo di aver fallito. Se legato a piccoli episodi, certo, ho fallito, ma se vogliamo parlare dell’attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, la nostra Federazione è tra le più apprezzate in Europa». Tesi bizzarra, viste le ere geologiche di sembrano separare il calcio italiano da quello inglese, spagnolo, tedesco. Gravina, ascoltato in religioso silenzio, si difende: «Gli italiani attribuiscono alla Figc responsabilità che non ha. Tutti sono convinti che i giocatori della nazionale dipendono dalla Figc, ma esistono i campionati, leghe e regole. Purtroppo esistono leggi e statuti, regole che bisogna rispettare. Non puoi attivare un meccanismo di riforma se non c’è l’accordo di tutti».