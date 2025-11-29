Tomaso Montanari, fango sul governo: "Dubbi sul ministero"

Tomaso Montanari condanna le parole di Francesca Albanese. Ospite di In Altre Parole nella puntata in onda sabato 29 novembre su La7, lo storico dell'arte viene incalzato da Massimo Gramellini: al centro l'assalto a La Stampa e le dichiarazioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. "La violenza non è mai una risposta - premette Montanari -, anche se fosse successo a Libero, Il Giornale... giornali per cui non nutro simpatia, questa cosa non va bene".

Per il rettore dell'Università per stranieri di Siena la violenza "non è una soluzione, questo è un aggravamento. Su questo non sono d'accordo con Francesca Albanese". Poi, sull'imam per cui la sinistra è scesa in piazza, Montanari aggiunge: "Non si espelle qualcuno per le sue idee e lo si rimanda in un Paese in cui è a rischio. Ho dubbi sul fatto che il nostro ministero degli Interni sia oggi guidato sui principi di libertà e democrazia". Insomma, l'ennesimo attacco al governo.