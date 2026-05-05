Francesca Albanese, Vogue la celebra come un'icona pop: l'ultima trovata

La trasformazione di Francesca Albanese a star globale è completata: ora la relatrice Onu è arrivata anche sulle pagine di British Vogue. Albanese, paladina del movimento Pro Pal e da tempo al centro di polemiche per le sue posizioni considerate da molti eccessivamente "comprensive" nei confronti dei terroristi di Hamas, è stata intervistata dalla direttrice digitale del magazine di moda, Kerry McDermott, per celebrare il successo del suo libro, tradotto in 11 lingue e da un anno in classifica in Italia.
La relatrice Onu viene raccontata e si racconta come una celebrità: "Ogni volta che ho presentato un libro in Italia sono venute migliaia di persone". Come scrive il magazine, Albanese è "un'eroina" per le folle che si sono riversate alle sue presentazioni e per molte altre persone in tutto il mondo, "lo dimostra la pila di un metro e mezzo di lettere a casa sua". Una glorificazione che solitamente viene riservata solamente alle icone pop mondiali.
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Nell'intervista non manca la solita narrazione vittimista rispetto alle critiche subite: "Gli attacchi contro di me seguono uno schema: si tratta di screditare, rovinare la reputazione, far sentire le persone insicure e minacciate. È molto dura".
Albanese approfittando dell'enorme spazio dedicatole da British Vogue annuncia anche un nuovo libro, celebrandosi nuovamente: "Fare la cosa giusta è un incredibile antidepressivo. Molte persone mi hanno ringraziato per aver aperto loro gli occhi".