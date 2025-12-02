Francesca Albanese, Firenze si vergogna di lei: rinnegata

Gli ultimi giapponesi. Pardon, bolognesi. Tutti ci ripensano, compreso l’ex sindaco Virginio Merola, anche lui dem, ma loro no: i consiglieri di Bologna, Comune rosso che di più non si può, hanno confermato la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, conferita il 6 ottobre –vigilia del secondo anniversario della strage islamista – anche se la cerimonia non c’è mai stata tanto era l’imbarazzo: pochi giorni prima la relatrice dell’Onu per i territori palestinesi aveva rimbrottato il sindaco di Reggio Emilia reo di aver ricordato gli ostaggi israeliani. Sabato scorso, dopo l’assalto pro-Pal alla Stampa, l’Albanese se n’è uscita dicendo che è stato «un monito» ai giornalisti «per tornare a fare il proprio lavoro»; i Comuni che già stavano facendo dietrofront sul conferimento di altre cittadinanze alla relatrice sono indietreggiati ulteriormente; alcuni parlamentari di sinistra hanno preso le distanze; il capogruppo leghista a Bologna, Matteo Di Benedetto, ha chiesto che l’onorificenza venisse ritirata ma i colleghi del Pd e delle altre liste progressiste hanno detto “no”, senza assumersene nemmeno la responsabilità. Tecnicamente, infatti, hanno rifiutato “la trattazione immediata degli ordini del giorno per la revoca della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese”, rinviando la decisione a data da destinarsi.

COM’È ANDATA

«Il punto», riferisce Di Benedetto a Libero, «è che la sinistra ancora non ha portato in aula richieste presentate nel 2022, dunque è evidente che anche questa resterà lettera morta». E dire che l’indomani dell’ultima sparata sulla Stampa diversi consiglieri comunali di Bologna si sono detti pentiti di aver votato per la cittadinanza. Tra questi Filippo Diaco, il quale sui social aveva scritto: «Ho votato a favore. L’ho fatto in una fase in cui le sue posizioni (dell’Albanese, ndr) non si erano ancora espresse con la radicalità che oggi conosciamo (ah no? ndr). Alla luce delle dichiarazioni più recenti ritengo doveroso riconoscere che mi sono sbagliato, non ho difficoltà ad ammetterlo. Chi ricopre un ruolo pubblico», ha continuato il consigliere di “Anche tu conti”, «ha il dovere di rivedere le proprie scelte quando il contesto e i fatti cambiano...».