Giorgia Meloni, Fefe De Giorgi fa impazzire la sinistra: "Dove deve stare"

Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di volley campione del mondo per la quinta volta (l’unico ad aver vinto 5 Mondiali tra giocatore e allenatore), sarà sabato 13 dicembre ospite ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo, insieme alla capitana delle azzurre Anna Danesi.

In una lunga intervista alla Stampa spiega il motivo della partecipazione: "Dopo i due Mondiali vinti dalle nazionali maschile e femminile, la gente ci trasmette un’emozione enorme. Accetto l’invito perché è un’occasione per portare la pallavolo anche dove normalmente non se ne parla mai, parlando soprattutto ai ragazzi. Lo sport e la musica hanno il potere di creare emozioni e ispirazione: questa è la nostra politica, che non è né di destra né di sinistra, è la politica dello sport".