Giorgia Meloni, Fefe De Giorgi fa impazzire la sinistra: "Dove deve stare"

lunedì 8 dicembre 2025
Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di volley campione del mondo per la quinta volta (l’unico ad aver vinto 5 Mondiali tra giocatore e allenatore), sarà sabato 13 dicembre ospite ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo, insieme alla capitana delle azzurre Anna Danesi.

In una lunga intervista alla Stampa spiega il motivo della partecipazione: "Dopo i due Mondiali vinti dalle nazionali maschile e femminile, la gente ci trasmette un’emozione enorme. Accetto l’invito perché è un’occasione per portare la pallavolo anche dove normalmente non se ne parla mai, parlando soprattutto ai ragazzi. Lo sport e la musica hanno il potere di creare emozioni e ispirazione: questa è la nostra politica, che non è né di destra né di sinistra, è la politica dello sport".

De Giorgi, che dice di frequentare poco la politica, conosce Giorgia Meloni: "È una persona in gamba, veemente, che ispira cose positive. Le piace la pallavolo – credo abbia anche giocato – e come ruolo potrebbe fare la palleggiatrice: ha il fisico e il senso per dirigere il gioco". Elogia anche Sergio Mattarella come "il vero politico dello sport": "Invitare al Quirinale non solo i medagliati di Parigi ma anche i quarti classificati è stato un messaggio di cultura sportiva straordinario". Infine un appello: "Finalmente lo sport è entrato in Costituzione, ora il prossimo passo deve essere il riconoscimento del diritto allo sport per tutti".

