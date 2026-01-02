Camilla, il racconto choc: "In treno volevano stuprarmi"

In una rara intervista al programma "Today" di BBC Radio 4, trasmessa il 31 dicembre 2025 e guest-edited dall'ex premier Theresa May, la regina Camilla ha rivelato per la prima volta pubblicamente di aver subito un tentativo di aggressione sessuale da adolescente, negli anni '60, su un treno diretto a Paddington Station, a Londra.Mentre leggeva un libro, un uomo sconosciuto l'ha aggredita: "Ero una teenager, stavo leggendo il mio libro e questo ragazzo – un uomo – mi ha attaccata. Ho reagito e mi sono difesa", ha raccontato la sovrana, oggi 78 anni. Ha ricordato di essersi sentita "così furiosa" e "piena di rabbia", un'emozione che "è rimasta latente per molti anni".Scendendo dal treno, sua madre notò immediatamente lo stato di agitazione: "Perché ti si rizzano i capelli?" e "Perché manca un bottone dal tuo cappotto?".

Secondo quanto emerso in un libro del 2025 ("Power and the Palace" di Valentine Low), Camilla si difese colpendo l'aggressore all'inguine con il tacco della scarpa e denunciandolo alla polizia, che lo arrestò.La regina ha deciso di parlare ora, ispirata dal coraggio di John Hunt – commentatore BBC le cui moglie e due figlie furono uccise nel 2024 – e della figlia superstite Amy, con cui ha registrato l'intervista a Clarence House. "La violenza domestica e sessuale è un tabù da troppo tempo – ha detto Camilla –. Molte persone non si rendono conto di quanto sia grave. Se ho un piccolo pulpito, voglio usarlo per parlarne".Da anni impegnata contro abusi sessuali e domestici, visitando centri per vittime e sostenendo associazioni come SafeLives e Refuge, la sovrana ha sottolineato l'importanza di rompere il silenzio: "Parlarne aiuta a liberarsi dai demoni".