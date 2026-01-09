Report, tutti gli "schedati" ospiti di Bellavia: solo una coincidenza?

"Non si capisce cosa c’entri Report e il sottoscritto, ma tutto fa brodo per distrarre dalle nostre inchieste". A dirlo è Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai 2, che fa riferimento proprio a Gian Gaetano Bellavia, consulente fisso del programma e la cui "banca dati" finita agli atti dell’inchiesta milanese nata dalla denuncia di Bellavia contro l'ex collaboratrice Valentina Varisco per la copiatura di oltre 1 milione di file dello studio "ad altissima sensibilità".
Tra i documenti in possesso del commercialista anche quelli su politici, imprenditori, banchieri, professionisti, con informazioni riservate e ultrasensibili. A iniziare da Ignazio La Russa e famiglia. Il presidente del Senato ha chiesto "a quale titolo Bellavia detenesse anche un file relativo a Geronimo La Russa che di sicuro non ha procedimenti giudiziari a suo carico e, a fronte dei suoi successi professionali, ha come unica fonte di interesse quella di essere figlio del presidente del Senato". In effetti Report si è occupato sia di Ignazio La Russa che del figlio Geronimo. E, guarda caso, a essere intervistato come esperto di questioni societarie nella puntata sui La Russa è proprio Bellavia.
Caso analogo è quello della Lega. Nel dossier fuoriuscito dallo studio Bellavia c’è anche il nome di Alberto Di Rubba, tesoriere del partito di Matteo Salvini. Anche qui - riporta Il Giornale - a essere sentito come "esperto di riciclaggio" è sempre Bellavia. E l'elenco delle coincidenze è lungo. D'altronde Bellavia è una vecchia conoscenza per Report. Lo sentono da anni. Eppure per l'avvocato Luca Ricci, legale dello studio Bellavia-Ferradini non c'è stato alcun "passaggio di dati raccolti in sede di incarichi giudiziari alla trasmissione giornalistica Report, con cui pure Bellavia collabora, a titolo amicale e gratuito".
E ancora: "Nessun dossier né alcun materiale improprio, che esuli dall'attività professionale svolta negli anni in particolare dal Dr. Bellavia - si legge nella nota - risulta essere stato abusivamente trasferito". È accaduto piuttosto che "fra i dati sottratti dalla collaboratrice infedele vi fossero anche file forniti al Dr. Bellavia dai giornalisti di Report per la disamina di alcune posizioni successivamente oggetto di approfondimenti giornalistici, affinché potesse esprimere il proprio parere professionale e rilasciare le relative interviste. Quindi sono stati sottratti documenti acquisiti da fonti aperte e inviati dai giornalisti della trasmissione Report al Dr. Bellavia, vale a dire esattamente il contrario di ciò che taluni hanno sostenuto".