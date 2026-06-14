Vannacci non fa entrare Ivan Grieco, inviato di Fedez

«Gli attacchi alla stampa del generale Vannacci rappresentano una deriva un po' assurda che ricorda periodi bui della nostra storia». A dirlo è Ivan Grieco, inviato di “Pulp Podcast” - condotto da Fedez e Mr. Marra - a cui è stato negato l’accredito alla convention di Futuro Nazionale. Grieco aveva denunciato sui social l’accaduto: «Si tratta di episodi abbastanza gravi, al di là delle simpatie o antipatie. Ha deciso di non farmi entrare con la scusa che avevo partecipato ad un evento di Rizzo con la bandiera europea e dell’Ucraina per una manifestazione pacifica», ha ricostruito Grieco secondo cui il generale si sarebbe indispettito anche per le troppe domande su Medio Oriente e Ucraina che Grieco gli aveva sottoposto durante il suo programma online “La Miniera”. Lui però non si dà per vinto: «Prima o poi dovrà tornare ad un comizio pubblico e spero tanto che in quell’occasione non sfuggirà alle mie domande».