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Vannacci non fa entrare Ivan Grieco, inviato di Fedez

domenica 14 giugno 2026
Vannacci non fa entrare Ivan Grieco, inviato di Fedez

1' di lettura

«Gli attacchi alla stampa del generale Vannacci rappresentano una deriva un po' assurda che ricorda periodi bui della nostra storia». A dirlo è Ivan Grieco, inviato di “Pulp Podcast” - condotto da Fedez e Mr. Marra - a cui è stato negato l’accredito alla convention di Futuro Nazionale. Grieco aveva denunciato sui social l’accaduto: «Si tratta di episodi abbastanza gravi, al di là delle simpatie o antipatie. Ha deciso di non farmi entrare con la scusa che avevo partecipato ad un evento di Rizzo con la bandiera europea e dell’Ucraina per una manifestazione pacifica», ha ricostruito Grieco secondo cui il generale si sarebbe indispettito anche per le troppe domande su Medio Oriente e Ucraina che Grieco gli aveva sottoposto durante il suo programma online “La Miniera”. Lui però non si dà per vinto: «Prima o poi dovrà tornare ad un comizio pubblico e spero tanto che in quell’occasione non sfuggirà alle mie domande».

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