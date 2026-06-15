Generale Vannacci, clamoroso: dove nasce l'amore con la romena Camelia

La moglie di Roberto Vannacci? Si chiama Camelia Mihailescu. Ed è una donna discreta che, almeno per il momento, si è tenuta lontana dai riflettori. Nonostante qualcuno abbia tirato in ballo la sua nazionalità - la signora è originaria della Romania -, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato i non essersi mai sentita attaccata e di essere una grande sostenitrice delle posizioni e i valori del marito, che difende sempre e comunque. Lady Vannacci è attiva sui social e interagisce con un pubblico internazionale esprimendosi in varie lingue: italiano, inglese e romeno.

Camelia Mihailescu è nata a Bucarest, ha conseguito due lauree presso l'Università romeno-americana di Bucarest, una in Giurisprudenza e un'altra in Psicologia e Scienze dell’Educazione. Prima dell'arrivo in Italia, ha lavorato come redattrice e capo ufficio presso la casa editrice dell’Università Nazionale di Difesa in Romania. È una donna di cultura, essendo una grande appassionata di cultura, libri, teatro e giardinaggio. Oltre che una discreta sportiva. Piccola curiosità: la donna è figlia di un ufficiale dell'esercito. Ed è cresciuta in un ambiente legato al mondo militare, una realtà che avrebbe poi influenzato anche il suo percorso professionale.