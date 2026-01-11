Greta Thunberg umiliata dai suoi seguaci: "Non hai niente da dire?"

Un fiume di critiche ha travolto Greta Thunberg a causa del suo tombale silenzio sulla repressione in Iran, un silenzio che si è fatto notare, sui social, proprio mentre l’attivista svedese continuava a intervenire su altri conflitti. La polemica è esplosa perché, mentre migliaia di giovani iraniani scendono in piazza contro il regime, sul suo profilo non è comparso alcun riferimento a quella mobilitazione. Un’assenza che, come ha sottolineato Il Giornale, ha acceso un’ondata di accuse di attivismo a geometria variabile.

Negli ultimi giorni Thunberg ha pubblicato contenuti sulla crisi di Gaza e sulla guerra in Sudan, ma Teheran resta fuori dal suo radar. E sotto i post i commenti sono diventati un atto d’accusa collettivo. Tra i messaggi si legge: "Niente da dire sull’Iran?", "Come mai silenzio sull’Iran?", "Non vedi i crimini del regime iraniano?" e "Interessante il tuo silenzio sull’Iran. Non rientra nella tua agenda?". E ancora, un diluvio di bandiere iraniane, richieste di spiegazioni e accuse di quello che molti definiscono "attivismo selettivo".