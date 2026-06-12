Quarto Grado, rissa Abbate-Bruzzone: "Mi parli addosso", "Devi tacere". Interviene Nuzzi

Volano stracci a Quarto Grado dove Carmelo Abbate e Roberta Bruzzone se ne dicono di ogni. Al centro il delitto di Garlasco. Il giornalista, nella puntata in onda giovedì 11 giugno, inizia a ragionare sulle impronte lasciate dall’assassino nella villetta dei Poggi, parlando del pomello di una porta. Non si trova d'accordo la criminologa che, in collegamento, inizia a scuotere il capo: "Non si apre come dice lui". Poi la discussione continua sui ricordi di Alberto Stasi della sera prima dell’uccisione di Chiara Poggi.

Anche in questo caso i due non la pensano alla stessa maniera. "Ma riesci a stare zitto 30 secondi?", insiste la criminologa con Abbate che si inalbera e chiede al conduttore Gianluigi Nuzzi di intervenire: "No, questo non glielo devi permettere". "È un continuo interrompere, cioè non è proprio capace ad aspettare 30 secondi", continua Bruzzone. Ma Abbate non la pensa così: "Mi parla addosso e dice a me di stare zitto". "Ma stai parlando da un quarto d’ora di nulla", l’attacco della criminologa.