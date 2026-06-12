Vannacci, la rivelazione di Pascale a Otto e Mezzo: "Cosa ha scoperto frequentando ambienti LGBTQ+"

Roberto Vannacci ancora al centro di Otto e Mezzo. E non da ospite. Nella puntata in onda venerdì 12 giugno su La7, tra gli ospiti di Lilli Gruber c'è Francesca Pascale. L'attivista e fondatrice di Gay Conservatori e Liberali prende le distanze dall'ex generale: "Credo che Vannacci sia incompatibile con la realtà, oltre che con me personalmente e con Gay Conservatori. Anche in questo studio è stato ingiusto e inutilmente aggressivo. Per onestà intellettuale, credo che Vannacci stia facendo un lavoro pericoloso per le destre, perché ha un grande bacino elettorale, lo sta dimostrando, e purtroppo lavora su un tema che anche io considero importante: la sicurezza. Anche io, nonostante sia liberale, temo molto quello che sta succedendo con il pericolo dell'Islam radicale."

E ancora, stupendo gli ospiti in studio: "All'inizio credevo che le anime di Vannacci e dalla comunità LGBTQ+ fossero incompatibili, ma da quando ho iniziato a frequentare gli ambienti i movimenti LGBTQ+ vicini al centrodestra ho notato come Vannacci ha un tessuto elettorale e di militanza numeroso nella comunità transessuale. Si rifanno ai valori della sicurezza, all'economia, al patriottismo. Per le affermazioni che ha fatto qui, penso però che dovrebbe chiedere scusa ai suoi elettori; possiamo guidare, curarci e anche respirare. Al di là di Vannacci, credo che tutte le persone omofobe abbiano un problema con la propria sessualità perché le persone perbene che hanno una visione normale della vita e quindi del rispetto non hanno bisogno di demonizzare la sessualità dell'altro".