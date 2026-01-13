Jessica Moretti col mitra e la star: spunta una foto dal passato

Una foto sta facendo il giro del web ed è quella che ritrae Jessica Moretti a fianco di Sacha Baron Cohen, con tanto di kalashnikov in mano. Lo scatto ritrae la titolare del bar di Crans-Montana Le Constellation sul red carpet a Cannes, per la promozione di "The Dictator" nel 2012. Jessica, infatti, vanta un passato da attrice. Non a caso, sta facendo discutere - proprio in questi giorni - la sua partecipazione alla serie tv "Piccoli segreti tra vicini". Lo rende noto il database online di film e recensioni IMDB. Qui si legge: "Attrice celebre per la partecipazione alla serie tv 'Piccoli segreti tra vicini'".

Cresciuta in Costa Azzurra (Francia), Jessica Moretti ha avuto un passato nel mondo dello spettacolo. Da ragazza ha frequentato il liceo ad Antibes e si è laureata all'International University of Monaco. Prima di trasferirsi in Svizzera e sposarsi con Jacques Moretti, la 39enne ha lavorato come modella in eventi internazionali. Poi, qualche anno fa, la decisione di trasferirsi a Crans-Montana e rilevare il bar Le Constellation, dove nella notte di Capodanno - a causa di un incendio - sono morte 40 persone.

E proprio la notte della tragedia, secondo la testata svizzera Insider Paradeplatz, Jessica si è precipitata su per le scale del locale non appena è scoppiato l'incendio nel seminterrato. Avrebbe afferrato la cassa contenente gli incassi di Capodanno e sarebbe uscita velocemente dal bar. Nel frattempo, testimoni sostengono che abbia lanciato l'allarme a gran voce per l'incendio, lasciando che la musica continuasse.