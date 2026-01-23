Dritto e Rovescio, Ceccardi umilia il maranza: "Con la tua faccia..."

"Abbiamo ragione a usare i coltelli perché ci dobbiamo anche noi sfamare, prenderci i soldi e fare qualcosa, perché se non facciamo niente...": Martin, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, lo ha detto parlando in generale di maranza e baby gang. Poi ha aggiunto: "Dobbiamo per forza fare qualcosa, accoltellare gente, prendere soldi e scappare via, questo è il nostro diritto". "È necessario rubare, questo sta dicendo?", gli ha chiesto, sconvolta, l'inviata del programma. Sconcerto anche da parte di Susanna Ceccardi della Lega, anche lei ospite in studio: "Avete ragione a usare i coltelli?".

"A noi interessa il lavoro però se non abbiamo né contratto né opportunità, abbiamo solamente il permesso di soggiorno, magari scaduto, dobbiamo per forza fare qualche attentato", ha insistito Martin. Parole che hanno fatto saltare dalla sedia la leghista, che ha detto: "Ma non vi vergognate? In un paese dove è morto un ragazzo l'altro giorno, ammazzato da un coltello a scuola, in un luogo dove dovrebbe essere protetto, voi venite qui con quella faccia a dire che avete ragione a usare i coltelli, vi dovete vergognare". Il riferimento è al 18enne ucciso da un coetaneo in classe a La Spezia.

Il maranza, però, non ha fatto nessun passo indietro. Anzi, ha iniziato ad attaccare la Ceccardi: "Devi imparare un po' a stare zitta". "Ma i vostri genitori che educazione vi hanno dato?", ha chiosato la leghista, sempre in preda allo sconcerto.