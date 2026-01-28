DiMartedì, il delirio di Massimo Gramellini: "Per loro tutto è comunismo"

La volpe e l'uva. O - se preferite - la sinistra e le elezioni. Non vincono mai e, invece di rimboccarsi le maniche per puntare alla vittoria sul campo, preferiscono attaccare la destra. Il motivo? Sostengono che i vari leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia - ma lo stesso discorso vale anche per l'estero - vedano comunisti ovunque. Da che pulpito. In effetti sono gli stessi compagni che per decenni hanno accusato di fascismo chiunque provasse a puntare a Palazzo Chigi o a vincere una tornata elettorale. Ma tant'è.

A DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è stato ospite Massimo Gramellini. L'editorialista del Corriere della Sera e conduttore di In Altre Parole, si è lasciato andare a un'invettiva clamorosa contro "le destre". Secondo lui la destra ha creato un clima d'odio e di rabbia sia sui social che per la strada, un posto in cui ammazzare è diventato normale. "Oggi - ha spiegato - la cronaca nera è diventata lo strumento della lotta politica. Le destre hanno in comune l'idea di sinistra immaginaria, tutto è comunismo".