Garlasco, hanno sempre cercato nel canale sbagliato? L'ultima svolta

C'è un canale su cui si stanno concentrando le attenzioni ed è quello dietro casa dei Poggi. Come spiegato dall'inviato di Mattino 5, nella puntata in onda giovedì 29 gennaio, il canale potrebbe essere collegato con lo stesso in cui sono stati trovati i vestiti insanguinati. "Ci sono sì delle griglie che possono ostacolare, ma ci veniva spiegato che le griglie non affondano del tutto alla base del canale in modo da evitare che vi sia un rallentamento del corso d'acqua. Hanno una maglia molto larga, 20/30 cm, quindi possono sì trattenere ma se il livello dell'acqua si abbassa, qualsiasi cosa passa giù e prosegue il suo percorso". Da qui il sospetto: "L'assassino di Chiara Poggi potrebbe aver gettato lì i vestiti sporchi di sangue?".

Il riferimento è a quanto rinvenuto da un agricoltore alcuni giorni dopo il delitto. L'uomo aveva trovato un sacchetto contenente alcuni vestiti presumibilmente sporchi di sangue nelle acque di un canale. Un rinvenimento inquietante e che più volte è stato messo in relazione con l’omicidio della 26enne. Quegli indumenti furono analizzati dai Ris su disposizione dell’allora sostituto procuratore Rosa Muscio, gli esperti però negarono la presenza di materiale ematico.