Askatasuna, Luca Ricolfi accusa la sinistra: "Grave resposnabilità politica"

A due giorni dalla guerriglia urbana per mano degli antagonisti pro-Askatasuna, sono in tanti a tirare le orecchie alla sinistra. Quella sinistra che troppe volte ha difeso e minimizzato la violenza rossa. Tra questi Luca Ricolfi. Per il sociologo non ci sono dubbi: "La sinistra ufficiale di ieri aveva una posizione chiara, e si batteva senza ambiguità contro terrorismo ed estremismo, quella di oggi no: allora avevamo Lama e Berlinguer, mezzo secolo dopo ci ritroviamo con Schlein e Landini. Credono di potersi chiamare fuori condannando la violenza a cose fatte, mentre quel che dovrebbero fare è scendere in piazza contro i violenti e i prevaricatori".
Intervistato da La Stampa Ricolfi parla di "una grave corresponsabilità politica" per i fatti di Torino "tutti sapevano che lo scopo dell'adunata di sabato era provocare scontri violenti. Se lo sai e aderisci senza un servizio d'ordine, senza una campagna politica preventiva contro la violenza, non puoi cascare dal pero quando succede quello che era previsto e programmato". Nella questione Askatasuna, hanno sbagliato "innanzitutto i governi che per trent'anni hanno tollerato un'occupazione illegale - premette - E poi un po' anche il sindaco di Torino, che non ha visto, o ha preferito non vedere, la reale natura di quel centro". Per Ricolfi poi la sinistra italiana "ha delle responsabilità" e un bel pezzo "ha, ancora oggi, un problema di maturità democratica".
Da qui quella che definisce "una verità indicibile", ossia "che la sinistra italiana di oggi ha ancora un occhio di riguardo per la violenza e per i regimi autoritari ogniqualvolta i fini dichiarati dei violenti siano o le sembrino buoni".