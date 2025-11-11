Luca Ricolfi smaschera la sinistra: "Si occupa di immigrati perché costa poco"

Luca Ricolfi a ruota libera. Il sociologo e presidente della Fondazione Hume si toglie qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto nei confronti della sinistra che - a suo dire - "si preoccupa di immigrati e minoranze sessuali, ma non della classe media". E a pensar male..."Favorire l’accoglienza o proteggere le minoranze sessuali - è il ragionamento - costa pochi miliardi. Ridurre le tasse al ceto medio in modo percepibile costa uno sproposito. Se ne è accorto il governo, che ha varato sgravi onerosi per la finanza pubblica (3 miliardi) ma quasi impercettibili per i destinatari (circa 30 euro al mese)". Insomma, la tattica dei partiti progressisti hanno scelto "i diritti civili" che "costano poco" considerato "i diritti economici molto di più. È una questione di convenienza politica".

Intervistato dal Giornale, Ricolfi non nega l'esistenza del ceto medio "ma non c’è una definizione condivisa. La classica distinzione fra operai e impiegati si è dissolta e una parte del lavoro autonomo vive in condizioni precarie. Gli impiegati sono circa sette milioni, i lavoratori autonomi cinque". Tradotto: "Su ventiquattro milioni di occupati, un lavoratore su due appartiene al ceto medio classico, come mezzo secolo fa".