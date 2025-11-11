Luca Ricolfi smaschera la sinistra: "Si occupa di immigrati perché costa poco"

Luca Ricolfi a ruota libera. Il sociologo e presidente della Fondazione Hume si toglie qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto nei confronti della sinistra che - a suo dire - "si preoccupa di immigrati e minoranze sessuali, ma non della classe media". E a pensar male..."Favorire l’accoglienza o proteggere le minoranze sessuali - è il ragionamento - costa pochi miliardi. Ridurre le tasse al ceto medio in modo percepibile costa uno sproposito. Se ne è accorto il governo, che ha varato sgravi onerosi per la finanza pubblica (3 miliardi) ma quasi impercettibili per i destinatari (circa 30 euro al mese)". Insomma, la tattica dei partiti progressisti hanno scelto "i diritti civili" che "costano poco" considerato "i diritti economici molto di più. È una questione di convenienza politica".
Intervistato dal Giornale, Ricolfi non nega l'esistenza del ceto medio "ma non c’è una definizione condivisa. La classica distinzione fra operai e impiegati si è dissolta e una parte del lavoro autonomo vive in condizioni precarie. Gli impiegati sono circa sette milioni, i lavoratori autonomi cinque". Tradotto: "Su ventiquattro milioni di occupati, un lavoratore su due appartiene al ceto medio classico, come mezzo secolo fa".
Infine non manca la domanda sulla vittoria di Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York. Per il sociologo si tratta di un chiaro segnale: "Ha parlato ai ceti popolari, alla working class, che si sente tradita dalle élite progressiste. Ha smesso di usare il linguaggio astratto e fumoso dell’establishment. È molto diverso promettere 'più inclusione' o dire 'trasporti gratis e affitti bloccati"'.