Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Andrea Pucci, la vergogna di Repubblica: "Quando si vogliono accoppiare..."

lunedì 9 febbraio 2026
Andrea Pucci, la vergogna di Repubblica: "Quando si vogliono accoppiare..."

2' di lettura

Andrea Pucci non andrà a Sanremo. E non ci andrà per l'indecoroso coro di insulti e di attacchi gratuiti paritito da sinistra. Al punto che l'attore comico ha deciso di fare un passo indietro ammutolendo tutti con una frase glaciale: "Fascista? Questa parola oggi non dovrebbe più esistere".

Ma nemmeno quel ritiro dal palco dell'Ariston ha attenuato il livore contro Pucci. E così questa mattina su Repubblica Francesco Bei spara a zero sul comico. Elenca una serie di battute scorrette di Pucci (quale comico non le fa? Verrebbe da chiedersi), il tutto per portare acqua al mulino della censura rossa: uno come Pucci non può parlare a milioni di italiani durante la terza serata di Sanremo, può farlo, sempre secondo i censori rossi, nei suoi spettacoli teatrali che sono sempre sold out. A questo punto vi diamo conto di quanto scrive Bei: I "mariti e le mogli, che 'sono stitiche ma cagano sempre il c…', che 'se dovessi sempre seguire quello che dice mia moglie sarebbe un disastro', che 'quando si vogliono accoppiare ti mettono il calcagno gelato sulle p…'. E la famiglia, le cene di Natale, 'con il nonno che scoreggia', 'lo zio di merda che infila il pandoro nel sacchetto e lo scuote per tutta la casa'".

Andrea Pucci, lo sfogo: "Ormai a 61 anni....". E sparisce una foto clamorosa

Quando Andrea Pucci, il comico milanese con una carriera di oltre trent’anni alle spalle (da Colorado a Zelig, etc...

Ora, chiunque sa bene che una battuta estrapolata da un contesto (soprattutto quello comico) di fatto assume tutto un altro sapore. Ma forse qualcuno fa finta di non saperlo. Del resto conta solo mettere alla berlina il nemico di turno e soprattutto il vero antagonista dei maestrini progressisti: Giorgia Meloni.

In ogni caso, per comprendere l'essenza del pregiudizio, tanto di Bei quanto di Repubblica, basta riportare il titolo dell'articolo al quale si fa riferimento: "Le peggiori battute di Pucci contro donne, meridionali e gay: fenomenologia di un comico da terza media". Tutto torna. O no?

Andrea Pucci, se gli artisti vengono giudicati per quello che pensano

Ci risiamo. Un invito che diventa un caso, un artista che finisce sotto processo prima ancora di salire sul palco, una t...
tag
andrea pucci
sanremo 2026

Egemonia culturale Andrea Pucci, se gli artisti vengono giudicati per quello che pensano

Sinistra alla frutta Andrea Pucci, lo sfogo: "Ormai a 61 anni....". E sparisce una foto clamorosa

Tutto per uno zerovirgola in più "Meloni ci ha messo 7 giorni": Floridia rosica e insulta la premier

ti potrebbero interessare

Caso-Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia: rinvio a giudizio per stalking e lesioni

Caso-Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia: rinvio a giudizio per stalking e lesioni

Redazione
Patrizia De Blanck, la grave malattia nascosta a tutti: che cosa emerge

Patrizia De Blanck, la grave malattia nascosta a tutti: che cosa emerge

Andrea Pucci, lo sfogo: "Ormai a 61 anni....". E sparisce una foto clamorosa

Andrea Pucci, lo sfogo: "Ormai a 61 anni....". E sparisce una foto clamorosa

Roberto Tortora
È morto il fisico Antonino Zichichi, il padre dei Laboratori del Gran Sasso: aveva 96 anni

È morto il fisico Antonino Zichichi, il padre dei Laboratori del Gran Sasso: aveva 96 anni