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Garlasco, l'affondo di Andrea Sempio: "Video e omicidio, manca la logica"

giovedì 19 marzo 2026
Garlasco, l'affondo di Andrea Sempio: "Video e omicidio, manca la logica"

1' di lettura

Andrea Sempio torna a parlare in tv e lo fa a FarWest, il programma in onda su Rai 3 condotto da Salvo Sottile. Qui ricostruisce la mattina in cui Chiara Poggi, per il cui omicidio è ora indagato in concorso. Quel giorno "torno a casa, pranzo con i miei, esco di nuovo". Solo nel pomeriggio, ripassando davanti alla villetta dei Poggi, il 37enne nota la folla. È una giornalista a dirgli che è stata trovata una ragazza morta. Sempio giustifica così il fatto di non aver avvertito l'amico Marco Poggi, fratello della vittima: "All'epoca non sapevo nulla del rapporto tra Chiara e Alberto, non è stata la prima cosa a cui ho pensato".

Tra le ipotesi investigative anche l'ombra di un video intimo della coppia Stasi-Poggi che Sempio avrebbe visionato, scatenando una presunta reazione violenta. Sempio nega tutto: "Perché vedere un filmato dovrebbe portare a un omicidio? Mi manca il passaggio logico dietro questa accusa". In sua difesa il 37enne porta sempre il ticket del parcheggio che lo collocherebbe lontano dalla scena del crimine.

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Ticket che diversi testimoni definiscono falso. A loro Sempio contesta il cambio di versione: "Prima un testimone, poi un pompiere, poi l'amico del pompiere. Se ci fosse qualcosa di serio non salteremmo da un'ipotesi all'altra". 

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