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L'aria che tira, David Parenzo inchioda Giuseppe Conte: "Glielo dico sottovoce..."

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mercoledì 8 aprile 2026
L'aria che tira, David Parenzo inchioda Giuseppe Conte: "Glielo dico sottovoce..."

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"Io non sono tra quelli che ha detto a Meloni che si deve assolutamente dimettere. Però se si fosse dimessa...". Giuseppe Conte ha provato in tutti i modi a riproporre la tesi secondo la quale l'opposizione vorrebbe un passo indietro dalla leader di Fratelli d'Italia. Ma la realtà è ben diversa da quella descritta dall'ex avvocato del popolo. Ed è bastata una semplice considerazione di David Parenzo per far crollare il castello di carte. 

"Anche perché forse in questa fase qui a nessuno conviene governare... anche all'opposizione diventa complicato governare in un momento in cui hai il costo dell'energia alle stelle, fronti di guerra ancora aperti, adesso detto tra di noi in silenzio e sottovoce... anche a voi conviene che rimanga lì Meloni così la cucinate - lo ha incazzato il conduttore de L'aria che tira -. Perché se ci foste voi lì sarebbe complicato, così la patata bollente ce l'ha lei".

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A quel punto Giuseppe Conte ha provato a rigirare la frittata. Ma senza successo. "Più passa il tempo - ha spiegato il leader del Movimento Cinque Stelle -, più si accumulano errori strutturali, non occasionali, che non saranno più rimediabili".

L'aria che tira: l'intervento di Giuseppe Conte e David Parenzo

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