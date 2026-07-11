Sigfrido Ranucci, gli incontri con Lavitola anche nella redazione di Report

Sulla vicenda sono stati avviati accertamenti. Da una prima verifica degli accessi alla sede Rai risulterebbe un solo pass intestato a Lavitola, datato 2021. I controlli, tuttavia, proseguono per ricostruire con precisione la natura e la frequenza dei contatti.

Secondo quanto riferito da alcuni giornalisti della trasmissione al quotidiano di via Solferino, Lavitola sarebbe stato visto più volte nei pressi della redazione e degli studi Rai . Le testimonianze parlano di una presenza ricorrente: il faccendiere, oggi ristoratore, avrebbe frequentato quell'area "almeno tre o quattro volte". Non soltanto incontri nel suo locale, il bistrot di pesce Cefalù nel quartiere Monteverde, ma anche visite nella zona dove prende forma il programma d'inchiesta condotto da Ranucci.

L'attenzione si concentra anche sulle dichiarazioni di Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai, che nei giorni scorsi aveva sostenuto come chi volesse affrontare questioni legate a Report potesse farlo proprio attraverso incontri e cene nel ristorante gestito dall'ex faccendiere. Un'affermazione che ha contribuito ad alimentare il dibattito attorno ai rapporti tra Lavitola e l'ambiente della trasmissione.

A respingere qualsiasi sospetto di interferenze è però Giorgio Mottola, tra i volti più noti della redazione di Report. Il giornalista assicura: "Lavitola non ha mai condizionato nessuna delle nostre inchieste. A Report i giornalisti lavorano in autonomia ai propri pezzi e Sigfrido ci ha sempre garantito massima libertà e indipendenza".