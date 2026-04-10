Bruno Vespa, altra bordata a Provenzano: "Avevo già dimostrato tutto prima che fosse nato"

Bruno Vespa , attraverso una nota, commenta quanto accaduto durante la puntata di giovedì 9 aprile a Porta a Porta. "Come sanno bene Agcom e Rai, 'Porta a porta' ha sempre fatto dalle origini della par condicio costante la sua forse stupida religione (In questa stagione il Pd è da noi numericamente presente più di ogni altro partito). Ma comprendo perfettamente il disagio dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai. Abituati nella televisione d’oggi a non avere quasi dappertutto controparte se non talvolta in misura simbolica, capisco che trovino normale che l’onorevole Provenzano - che ha avuto un tempo di parola superiore al senatore Malan interrotto costantemente - rivolga la più grave delle offese a un giornalista che già prima che Provenzano nascesse aveva dimostrato quanto doveva in fatto di correttezza professionale".

Tutto ha avuto inizio durante una discussione tra il dem Giuseppe Provenzano e Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia. Il giornalista ha invitato l’esponente del Pd a lasciar parlare il suo interlocutore. “Stavamo interloquendo, dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico", ha subito replicato Provenzano mentre Vespa non è rimasto a guardare: "Vuole venire al posto mio?". "Ci mancherebbe, non lo farei mai. Forse dovrebbe sedersi da quella parte", sono state le parole del dem in riferimento alle poltrone dall’altro lato dello studio, dove sedevano gli esponenti del centrodestra.