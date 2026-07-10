Sigfrido Ranucci, nel caso irrompe l'africano body-guard di Rita De Crescenzo

Nello spinoso caso che sta travolgendo Sigfrido Ranucci, ecco emergere il più sorprendente dei filoni: quello che riguarda l'africano che fa da "body-guard" di Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker partenopea divenuta celebre a livello nazionale per l'invasione di Roccaraso. Ma procediamo con ordine. Tra i personaggi finiti al centro dell'inchiesta sullo strano attentato ai danni del conduttore di Report compare infatti Gomes Clesio Tavares, figura che gli investigatori considerano un tassello importante per ricostruire la catena di contatti attorno all'esplosione dell'ordigno avvenuta nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista. Secondo quanto emerge dagli accertamenti, Tavares avrebbe lavorato in passato nel settore della sicurezza privata, occupandosi anche della protezione di personaggi noti in Campania. Tra questi ci sarebbe stata proprio Rita De Crescenzo, l'influencer napoletana. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire il ruolo svolto da Tavares nei rapporti con il gruppo di persone coinvolte nell'inchiesta. La sua compagna è stata ascoltata come persona informata sui fatti, mentre è stata perquisita l'abitazione nel Napoletano dove l'uomo viveva prima di far ritorno in Camerun. Gli investigatori sperano di individuare elementi utili per ricostruire movimenti, contatti e collegamenti che potrebbero rivelarsi decisivi.

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Nel frattempo proseguono gli approfondimenti anche sulla posizione di Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante dell'azione intimidatoria. Sabato sera i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati hanno effettuato una perquisizione nei suoi confronti proprio mentre si trovava sotto casa con i bagagli pronti per una partenza verso l'Africa. Secondo quanto trapela, era già stato acquistato un biglietto aereo. Gli investigatori hanno sequestrato tre telefoni cellulari, due chiavette Usb e sette manoscritti contenenti appunti che saranno ora analizzati.

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Sul fronte televisivo, intanto, la Rai ha deciso di intervenire con una misura cautelativa. "In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico", fa sapere l'azienda. Confermato invece il ritorno del programma con la nuova stagione prevista per novembre.