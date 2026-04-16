Garlasco, "trovato il movente dell'omicidio di Chiara Poggi": bomba su Canale 5

Ancora il delitto di Garlasco al centro di Mattino 5. Nella puntata di giovedì 16 aprile ad aggiornare lo studio di Federica Panicucci è l'inviato della trasmissione. "Proprio dal computer di Chiara Poggi ti confermo che sarebbero venute fuori delle notizie molto importanti, elementi nuovi che per gli investigatori rappresentano una pista ben precisa da seguire", ha affermato il cronista che non esclude che tali informazioni "potrebbe anche riguardare un'area non distante da Garlasco ma ci si allarga un attimino il raggio d’azione".
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Da giorni infatti le indagini si stanno focalizzando non più sul pc di Alberto Stasi, ma su quello della vittima. A confermarlo anche l'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo: "Nel computer di Chiara Poggi gli inquirenti hanno già trovato il movente. Che quel computer sta parlando, sta raccontando", ha detto senza mezzi termini prima di precisare: "È un computer dove altri soggetti, compreso Andrea Sempio, ci hanno lavorato e hanno lasciato le loro tracce".
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Da qui lo sfogo sulle indagini: "Allora a questo computer si deve spiegare perché con tanta fretta lo hanno preso per portarlo in caserma e poi l’abbiamo dovuto esaminare 18 anni dopo". Certo è che fino ad ora nel pc di Chiara sono stati trovati due messaggi attribuiti allo stesso Andrea Sempio. Si tratta di comunicazioni inviate a Marco Poggi e datate entrambe al 2006, che riguardano aspetti della vita quotidiana. Nel primo messaggio, datato 25 maggio, si legge: "Avevi pure il dubbio che non lo passavo? Comunque l'ho passato con due errori e dalla prossima settimana si inizieranno le guide". Il contenuto fa riferimento al superamento dell’esame di guida, un tema del tutto ordinario che non presenta collegamenti con vicende investigative. Il secondo messaggio, del 2 agosto dello stesso anno, riporta invece: "Freddi mi ha detto che all'esame è tra i primi, quindi vado là verso le 9. Al massimo ci vediamo lì".
#Garlasco, nel computer di Chiara #Poggi ci sono nuovi elementi decisivi? Voi cosa ne pensate?— Mattino5 (@mattino5) April 16, 2026
Ne parliamo con Marco Olivia in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/MRWZt2pxXS