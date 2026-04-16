Garlasco, "trovato il movente dell'omicidio di Chiara Poggi": bomba su Canale 5

Ancora il delitto di Garlasco al centro di Mattino 5. Nella puntata di giovedì 16 aprile ad aggiornare lo studio di Federica Panicucci è l'inviato della trasmissione. "Proprio dal computer di Chiara Poggi ti confermo che sarebbero venute fuori delle notizie molto importanti, elementi nuovi che per gli investigatori rappresentano una pista ben precisa da seguire", ha affermato il cronista che non esclude che tali informazioni "potrebbe anche riguardare un'area non distante da Garlasco ma ci si allarga un attimino il raggio d’azione".

Garlasco, il supertestimone: "Chi ho visto quella mattina davanti alla villetta" Una testimonianza che torna a far discutere quella di Pietro Emilio Franchioli, il supertestimone che sostiene di aver v...

Da giorni infatti le indagini si stanno focalizzando non più sul pc di Alberto Stasi, ma su quello della vittima. A confermarlo anche l'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo: "Nel computer di Chiara Poggi gli inquirenti hanno già trovato il movente. Che quel computer sta parlando, sta raccontando", ha detto senza mezzi termini prima di precisare: "È un computer dove altri soggetti, compreso Andrea Sempio, ci hanno lavorato e hanno lasciato le loro tracce".

Garlasco, lite Giletti-Garofano a Lo Stato delle Cose: "Fatta coi piedi", "Non merita risposta" Lo scontro è servito. A Lo Stato delle Cose va in onda l'ennesimo botta e risposta tra Massimo Giletti e Luci...