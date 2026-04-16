Garlasco, l'ultimo terremoto: "97F, la traccia mai analizzata"

Mistero sulla traccia 97F nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, l'omicidio della 26enne Chiara Poggi, la ragazza trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Un delitto per cui è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Ad affrontare l'argomento Mattino 5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci su Canale 5. Durante il programma, in particolare, è stato sollevato un dubbio: se quell’impronta è attribuibile all’aggressore, perché non è stata analizzata in modo approfondito?

Stando a quanto emerso finora, su quella traccia non sarebbe mai stata effettuata la quantificazione del Dna maschile, passaggio chiave per valutarne il peso investigativo. Perché non è stato fatto? "Forse perché chi fa l'analisi del Dna non fa poi la Bpa (Bloodstain Pattern Analysis, una disciplina forense che studia la forma, le dimensioni e la distribuzione delle macchie di sangue, ndr) - ha detto Pasquale Linarello, esperto genetista forense nonché consulente di parte della difesa di Stasi -. L'analisi del Dna viene consegnata nel novembre del 2007 e invece la Bpa viene consegnata a dicembre. Il perché non viene fatta la quantificazione del Dna maschile e se quella è l'impronta dell'assassino io questo sinceramente non lo so".

A dire la sua anche Raffaella Sorropago, criminalista e perito balistico: "Non sono d'accordo sul fatto che, data la posizione, allora è necessariamente dell'aggressore. Noi diamo per scontato qui il trascinamento del corpo di Chiara ma non possiamo sapere se l'omicida l'abbia sollevata per poi lanciarla. Quindi tutte queste tracce che noi imputiamo necessariamente all'aggressore in realtà non sappiamo se possano essere state generate ad esempio dal movimento dei capelli imbrattati di sangue durante lo spostamento del corpo nell'aria. Se io l'ho sollevata per poi scaraventarla giù per le scale, ho tutta una possibilità di produzione di tracce ematiche nell'ambiente ben oltre 20 centimetri da terra".