Tomaso Montanari, orrore sul palco: "Da Mussolini a Giorgia Meloni, un filo nero"

"Da Benito a Giorgia c'è un lungo filo diretto, un lungo filo nero, nerissimo. Si chiama fascismo". Lo ha detto il rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, intervenendo ieri sera sul palco del concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto, mostrando un collage che unisce un manifesto elettorale di Meloni a una copertina de La Domenica del Corriere con Mussolini. Il rettore ha definito la visione della destra attuale "profondamente fascista nella sua ideologia".

Questo accostamento tra Giorgia Meloni e Mussolini, fatto questa sera sul palco del primo maggio a Taranto, è propaganda scadente.



Mettere sullo stesso piano una dittatura e un governo democraticamente eletto è un trucco retorico indegno, utile solo a fare rumore e a drogare… pic.twitter.com/zWjDOs48Xh — dario iaia (@dario123iaia) May 1, 2026

"Dobbiamo dire la verità - ha sottolineato - su questo potere che si presenta bello, forte, cristiano, materno, italiano.Le immagini ci parlano, il loro codice ci parla. Come sono costruite queste immagini. Eccole. Dimmi chi sono i tuoi modelli e ti dirò chi sei, dimmi quali sono le tue fonti di ispirazione e capirò qual è la tua visione del mondo, quali sono i tuoi miti, dimmi chi stai seguendo e ti dirò come andrà a finire".