Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Massimo Giannini e la frase sui disabili: "Mi scuso, ma...". Arrampicata sugli specchi

di
Libero logo
giovedì 7 maggio 2026
Massimo Giannini e la frase sui disabili: "Mi scuso, ma...". Arrampicata sugli specchi

2' di lettura

Gli anglosassoni direbbero: "Sorry not sorry", che tradotto significa "Scusa ma non mi scuso". Insomma, mi scuso perché devo farlo ma non sono pentito per ciò che ho detto. Apprendo con sorpresa e amarezza di una polemica che mi riguarda, a proposito di una mia frase pronunciata a DiMartedi, su La7 - ha spiegato Massimo Giannini in un lungo tweet pubblicato su X -. Chiunque la riascoltasse, può rendersi conto che, parlando dell'azione del governo rispetto alle emergenze del Paese, sono partito dall'accostamento fatto da Luca e Paolo tra 'longevità' e 'immobilità'. Il mio ragionamento sulla vecchiaia, e sulla qualità della vita di chi attraversa quella stagione, non presupponeva in alcun modo un giudizio di disvalore nei confronti delle persone, in qualunque condizione si trovino". 

"Per capirlo - ha spiegato il giornalista - basta ascoltare le mie parole, senza l'autotune del pregiudizio politico e ideologico, che invece usano a piene mani gli agit-prop del governo, col supporto dei soliti gazzettieri di complemento. Che la mia riflessione venga trasformata in un insulto ai disabili, o addirittura in un inno implicito all'eugenetica, qualifica solo chi ha voluto declinarla in questo modo. Se qualcuno in ogni caso si è sentito offeso, me ne scuso", sottolinea ancora.

Massimo Giannini, Paglia lo azzera: "Io in sedia a rotelle vado avanti a testa alta"

Le dichiarazioni di Massimo Giannini a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, hanno...

"Ma vorrei che fosse chiara la strumentalità di certe accuse. Conosco la vera disabilità, anche per ragioni familiari. E il peso che ne porto, sul cuore e sulla coscienza, non mi consentirebbe mai di mancare di rispetto a chi la vive ogni giorno, con dolore e con amore", conclude Giannini.

tag
massimo giannini

Colpo su colpo Massimo Giannini, Paglia lo azzera: "Io in sedia a rotelle vado avanti a testa alta"

Casalino e Giannini Giorgia Meloni denuncia le foto osé false? Per la sinistra è lei a fare la vittima

Da Floris Massimo Giannini, la sparata sul governo: "Come un vecchio su una sedia a rotelle"

ti potrebbero interessare

Massimo Giannini, Paglia lo azzera: "Io in sedia a rotelle vado avanti a testa alta"

Massimo Giannini, Paglia lo azzera: "Io in sedia a rotelle vado avanti a testa alta"

Redazione
Nicole Minetti, il pg: ad ora nessun elemento per cambiare parere sulla grazia

Nicole Minetti, il pg: ad ora nessun elemento per cambiare parere sulla grazia

Mario Tozzi, l'affondo sul cane di Michele Serra: "Spiace, ma quei lupi sono estremamente utili"

Mario Tozzi, l'affondo sul cane di Michele Serra: "Spiace, ma quei lupi sono estremamente utili"

Selvaggia Lucarelli, "Sempio e Chiara Poggi in pigiama": un sospetto pesantissimo

Selvaggia Lucarelli, "Sempio e Chiara Poggi in pigiama": un sospetto pesantissimo