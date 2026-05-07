Massimo Giannini, Paglia lo azzera: "Io in sedia a rotelle vado avanti a testa alta"

Le dichiarazioni di Massimo Giannini a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, hanno destato scalpore. "Questo governo fa una vita inutile come un centenario che è su una sedia a rotelle", aveva sparacchaiato l'editorialista di Repubblica. Frasi incommentabili e che hanno sollevato uno scontato polverone. Ed è così che Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valore militare da 33 anni sulla sedia a rotelle per l'attentato subito in Somalia, ha voluto rispondere per le rime alla provocazione lanciata dall'intellettuale progressista.

"Sono parole squallide e che mi meravigliano, perché dette da una persona che reputavo intelligente - ha spiegato Paglia in un'intervista rilasciata al Secolo d'Italia -. La vita è unica a prescindere se si è disabili o meno. Personalmente la mia non è una vita inutile anche se sono da 33 anni in carrozzina. Non auguro a nessuno di vivere una disabilità, ma sulla mia carrozzina vado a testa alta. Non so come possa essere venuta in mente questa frase a Giannini". L'ex militare ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalle sue dichiarazioni perché sono "venute da un giornalista che si definisce progressista. E che avrebbe bisogno di frequentare persone che vivono la disabilità in maniera degna; persone che danno tanto al proprio paese a prescindere da ciò che fanno o meno".