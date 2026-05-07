Massimo Giannini, Paglia lo azzera: "Io in sedia a rotelle vado avanti a testa alta"

Le dichiarazioni di Massimo Giannini a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, hanno destato scalpore. "Questo governo fa una vita inutile come un centenario che è su una sedia a rotelle", aveva sparacchaiato l'editorialista di Repubblica. Frasi incommentabili e che hanno sollevato uno scontato polverone. Ed è così che Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valore militare da 33 anni sulla sedia a rotelle per l'attentato subito in Somalia, ha voluto rispondere per le rime alla provocazione lanciata dall'intellettuale progressista.
"Sono parole squallide e che mi meravigliano, perché dette da una persona che reputavo intelligente - ha spiegato Paglia in un'intervista rilasciata al Secolo d'Italia -. La vita è unica a prescindere se si è disabili o meno. Personalmente la mia non è una vita inutile anche se sono da 33 anni in carrozzina. Non auguro a nessuno di vivere una disabilità, ma sulla mia carrozzina vado a testa alta. Non so come possa essere venuta in mente questa frase a Giannini". L'ex militare ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalle sue dichiarazioni perché sono "venute da un giornalista che si definisce progressista. E che avrebbe bisogno di frequentare persone che vivono la disabilità in maniera degna; persone che danno tanto al proprio paese a prescindere da ciò che fanno o meno".
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E, secondo lui, l'effetto negativo di una frase del genere è il "far sentire alle persone disabili una debolezza che non esiste. Mortificare famiglie che hanno figli con disabilità ma che vanno avanti portando a termine delle cose straordinarie. Io mi sento un privilegiato in questo senso ma voglio ricordare le parole più volte espresse dal presidente Mattarella sulla forza della disabilità come motore di bellezza e di affermazione".