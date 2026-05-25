Gucci, rissa per 4 milioni di euro: la famiglia crolla sui soldi

Sono un fiume in piena Allegra e Alessandra Gucci, le figlie dell'imprenditore Maurizio e di Patrizia Reggiani. Le due donne non condividono la sentenza della Cassazione che ha confermato il loro obbligo a versare 4 milioni di euro alla madre, condannata come mandante dell’omicidio del padre. "Ironia feroce", "uno Stato che costringe le figlie ad arricchire l’assassina del padre", sono i loro commenti. Sfoghi che però contrastano con quanto le due donne avevano messo per iscritto appena un anno fa, il 12 maggio 2025, nell’istanza con cui chiedevano al tribunale civile di Milano di essere nominate amministratrici dell’ingente patrimonio della madre.

In quell’istanza, il delitto di trent’anni fa appariva un capitolo ormai remoto, e Alessandra e Allegra dichiaravano a più riprese il loro amore per Patrizia, attribuendo i suoi errori - anche quelli successivi all’omicidio e alla condanna al suo essere una "falena" attratta dall’oscurità anziché dalla luce. Lo stesso accordo del 2023 che venerdì le Gucci definiscono "l’accordo che le sorelle hanno dovuto firmare a causa della condotta dello Stato", paragonandolo - riporta Il Giornale - al riscatto pagato dai parenti di un sequestrato. Anche in questo caso, tempo fa, veniva descritto nell’istanza come la prova dell’amore che regnerebbe in famiglia: "Anche i procedimenti civili pendenti fra madre e figlie si sono conclusi nel febbraio 2023 con un accordo tombale, a conferma della ritrovata armonia. Tale accordo è stato concluso nel rispetto del legame parentale ristabilito e con il solo obiettivo di tutelare la serenità della beneficiaria".