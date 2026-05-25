L'aria che tira, Friedman la irride e Ravetto sbotta: da Parenzo succede di tutto

Puntata frizzantina, quella de L'Aria Che Tira. Qui Laura Ravetto e Alan Friedman non perdono occasione per mandarsele a dire. La neo deputata di Futuro Nazionale esordisce con una critica rivolta al giornalista statunitense: "Trovo vergognoso che si permetta ad alcuni commentatori, come in questo caso Friedman, di insultare una fetta di italiani, dando loro degli spregevoli". "Anche tedeschi e americani", puntualizza Friedman.

Recita l'adagio sinistro: "il nemico del mio nemico è mio amico". E a La7, la tv più rossa d...

E ancora, sempre Ravetto: "Io non l'ho interrotta. Vannacci rappresenta una destra moderna". Ma ancora una volta Ravetto non fa in tempo a finire che subito viene interrotta: "Voi siete solo gli ultimi arrivati", contesta il giornalista statunitense.

È volato di tutto a L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda venerdì 22 maggio su La7 sono stati Laura R...

"Vannacci rappresenta una destra moderna, con dei valori... Chi è di sinistra tenterà questa criminalizzazione, perché spera in cuor suo che la destra si divida e che la sinistra vada a vincere. Sappiate che questa soddisfazione la sottoscritta non la vorrà dare". Di fronte a tutto ciò, però, Friedman scoppia in una sonora risata costringendo l'ex leghista a interrompersi più volte. "Non c'è reato di risata", interviene il conduttore di La7, David Parenzo. "Sì, ma c'è il rispetto", lo liquida la neo esponente del partito di Roberto Vannacci prima di concludere il suo discorso: "Ci sono delle linee rosse nel partito che non vanno superate".