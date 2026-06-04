Minetti, la grottesca prima pagina del Fatto Quotidiano dopo la smentita

Niente, al Fatto Quotidiano non va proprio giù essere smentiti. Nella giornata di mercoledì 3 giugno, la Procura generale di Milano ha affermato che dagli "accertamenti" svolti nell'ultimo mese e mezzo, gli scoop giornalistici sul caso di Nicole Minetti "non corrispondono al vero" e "non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito" che ha portato alla "concessione della grazia" all'ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia. In una lunga nota in cui viene ripercorsa l'intera vicenda la Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha dunque affermato che in particolare sono "smentite" sia da "dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive" che da quelle "rese ai carabinieri da persone informate sui fatti" le "affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Nicole Minetti negli ultimi anni", rivelazioni "rese originariamente al Fatto Quotidiano dalla massaggiatrice, dapprima con modalità anonime ed in seguito con indicazione del proprio nominativo".

Eppure il quotidiano di Marco Travaglio rincara la dose. Tramite Peter Gomez, direttore del sito, ecco che il Fatto tuona: "In tutta la mia carriera non avevo mai visto un'indagine che si fa per stabilire se" una persona "ha detto ad un giornale o in tv delle cose vere e poi non viene interrogato". A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gomez torna sull'inchiesta fatta "per raccontare una storia. Prendiamo atto che le notizie che abbiamo raccontato non vengono considerate vere senza sentire la fonte da cui provengono. Curioso. Si scrive che non è stata fatta la rogatoria, perché non si poteva fare, quindi non hanno sentito la testimone che noi abbiamo intervistato. Non hanno fatto altri atti di indagine, se non appoggiandosi all'Interpol, ma hanno stabilito sulla base di indagini difensive, e di qualcuno che hanno sentito, che non è vero quello che ha detto a noi la testimone".

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Ma non è tutto, perché il giorno dopo la clamorosa cantonata, il quotidiano apre così: "Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti". Insomma, una prima pagina alquanto surreale se si considera che la stessa Procura ha ribadito che l'attività istruttoria condotta tramite l'Interpol ha escluso pendenze giudiziarie, indagini o procedimenti aperti in Uruguay e Spagna.