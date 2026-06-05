Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Otto e Mezzo, Bocchino incalza Travaglio: "Deve chiedere scusa". E lui rimane in silenzio

venerdì 5 giugno 2026
Otto e Mezzo, Bocchino incalza Travaglio: "Deve chiedere scusa". E lui rimane in silenzio

1' di lettura

"Dovrebbe chiedere scusa". Italo Bocchino incalza Marco Travaglio dopo la cantonata sulla grazia a Nicole Minetti. Ospite di Otto e Mezzo su La7, il giornalista premette di non avere simpatia per l'ex igienista dentale, "ma Il Fatto Quotidiano dovrebbe chiedere scusa". Il motivo è chiaro: "Io non credo che una persona possa prendersi un figlio malato e tutti quei problemi per non andare in una Rsa due volte alla settimana per 12/18 mesi... Insomma, è il fondamento dell'inchiesta che non mi convince. Poi ci sono dei dati che non sono veri". 

Otto e Mezzo, l'affondo di Italo Bocchino: "O sono pirla o lavorano per Meloni"

"Il centrodestra vince perché Meloni non ci ha messo la faccia?", domanda perfida Lilli Gruber a Italo ...

Qui il riferimento alla testimone raggiunta dal quotidiano di Travaglio: Graciela Mabel De Los Santos Torres. "Loro dicono che la massaggiatrice ha lavorato lì per 20 anni, ma ha lavorato lì per 8 mesi e poi è stata licenziata. Solo un mese era presente la Minetti con Cipriani e 9 bambini. Il Fatto ha lasciato intendere che ci fosse un'associazione dedita alla pedofilia. Parliamo di un'ex dipendete mandata via dopo 8 mesi e intervistata dal Fatto...".

Minetti, Travaglio perde la testa: "La procura si scusi o li denunciamo", sverniciato da Bocchino e Mieli in tv

Marco Travaglio capitola. Era inevitabile. Nello studio di Otto e Mezzo si consuma la resa del direttore del Fatto Quoti...

Sulla questione che la Procura non l'ha sentita "a) perché non è stata possibile la rogatoria e poi - insiste Bocchino mentre Travaglio non può far altro che incassare il colpo in silenzio - perché lei stessa si era contraddetta. Io penso che qualcuno abbia pasticciato e uno deve chiedere scusa per i pasticci". 

Qui l'intervento di Bocchino su Fatto e Minetti a Otto e Mezzo

tag
italo bocchino
otto e mezzo
marco travaglio
nicole minetti

Mattarella chiude il caso Minetti Caso Minetti, il Colle spiega alla sinistra come funziona la grazia

Grazia a Minetti Caso-Minetti, Antonio Di Pietro deraglia: "Chiuso per salvare la reputazione dei coinvolti"

Che scontro Minetti, rissa Travaglio-Mieli dalla Gruber: "Fai il signore!", "Ma tu faresti pippa?"

ti potrebbero interessare

Luca Bizzarri contro Toninelli: "Pubblicità raccontando i ca**i suoi"

Luca Bizzarri contro Toninelli: "Pubblicità raccontando i ca**i suoi"

Redazione
Che noia! La Cortellesi ci fa la morale sul sessismo

Che noia! La Cortellesi ci fa la morale sul sessismo

Annalisa Terranova
Rita Dalla Chiesa: "Una sentenza arrivata troppo tardi Poteva cambiare le sorti del referendum"

Rita Dalla Chiesa: "Una sentenza arrivata troppo tardi Poteva cambiare le sorti del referendum"

Minetti, rissa Travaglio-Mieli dalla Gruber: "Fai il signore!", "Ma tu faresti pippa?"

Minetti, rissa Travaglio-Mieli dalla Gruber: "Fai il signore!", "Ma tu faresti pippa?"