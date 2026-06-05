Otto e Mezzo, Bocchino incalza Travaglio: "Deve chiedere scusa". E lui rimane in silenzio

"Dovrebbe chiedere scusa". Italo Bocchino incalza Marco Travaglio dopo la cantonata sulla grazia a Nicole Minetti. Ospite di Otto e Mezzo su La7, il giornalista premette di non avere simpatia per l'ex igienista dentale, "ma Il Fatto Quotidiano dovrebbe chiedere scusa". Il motivo è chiaro: "Io non credo che una persona possa prendersi un figlio malato e tutti quei problemi per non andare in una Rsa due volte alla settimana per 12/18 mesi... Insomma, è il fondamento dell'inchiesta che non mi convince. Poi ci sono dei dati che non sono veri".

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Qui il riferimento alla testimone raggiunta dal quotidiano di Travaglio: Graciela Mabel De Los Santos Torres. "Loro dicono che la massaggiatrice ha lavorato lì per 20 anni, ma ha lavorato lì per 8 mesi e poi è stata licenziata. Solo un mese era presente la Minetti con Cipriani e 9 bambini. Il Fatto ha lasciato intendere che ci fosse un'associazione dedita alla pedofilia. Parliamo di un'ex dipendete mandata via dopo 8 mesi e intervistata dal Fatto...".

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