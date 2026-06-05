Luca Bizzarri contro Toninelli: "Pubblicità raccontando i ca**i suoi"

"Ho visto il video di un contrito Toninelli che denuncia la cattiveria di Luca e Paolo che hanno preso in giro un uomo che raccontava le proprie debolezze": inizia così il video-risposta postato su Facebook da Luca Bizzarri dopo il recente sfogo dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli. Quest'ultimo ha puntato il dito contro il duo comico per il loro commento sarcastico fatto a DiMartedì su La7 a proposito del suo nuovo progetto, ovvero la creazione di un'app per la salute mentale.

"L'app fornisce un aiuto psicologico a chi ne ha bisogno, quindi è una cosa ammirevole", avevano premesso Luca e Paolo su La7 per poi arrivare al punto: "Per lanciarla ha affittato dei cartelloni pubblicitari a Time Square, a New York. Uno spot costato tantissimo. Una pubblicità in italiano in una piazza che l'italiano non lo parla". E ancora: "La mamma gli diceva Danilo tu non vali un ca**, l'aveva capito prima di tutti". Di lì la replica dell'ex ministro grillino: "Mi ha colpito il fatto che abbiano preso in giro un uomo che ha avuto il coraggio di raccontare la sua ferita interiore, in un periodo in cui la maggior parte degli uomini soffre in silenzio, non dice che sta male, fa finta che vada tutto bene anche quando c'è solitudine, dolore, depressione, l'assenza del coraggio di chiedere aiuto".

E Bizzarri, dunque, ha controreplicato: "Ecco no, vorrei che fosse chiaro: quello che fa Toninelli non è raccontare le proprie debolezze, è fare la pubblicità della sua app che offre servizi a pagamento di supporto psicologico raccontando i ca**i suoi. È un po' diverso".