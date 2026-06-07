Nicole Minetti, la teste del Fatto smentisce Travaglio: "Mai assistito a festini hard"

Al ranch “Gin Tonic” di Punta del Este non ci sarebbero stati festini hard con escort. È quanto afferma oggi, in modo definitivo e formale, Graciela Mabel De Los Santos, la massaggiatrice uruguaiana che era diventata la testimone chiave delle inchieste del Fatto Quotidiano sul caso Nicole Minetti.Il 29 maggio Graciela ha sottoscritto davanti a un notaio a Maldonado una dichiarazione giurata di quattro pagine, inviata il 5 giugno alla Procura di Milano tramite Interpol. Nel documento smentisce radicalmente le accuse: nega di aver mai visto Nicole Minetti coinvolta nel reperimento o nell’organizzazione di prostitute, afferma di non aver avuto alcun rapporto con lei e sostiene che le sue precedenti dichiarazioni sono state distorte e manipolate dai media, anche per problemi di lingua e traduzione.

La retromarcia arriva dopo settimane di versioni altalenanti (compresa l’intervista a Sin Piedad) e soprattutto dopo che la Procura Generale di Milano, il 3 giugno, aveva già espresso parere favorevole alla grazia concessa a Minetti da Mattarella a febbraio. La donna doveva scontare ancora 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato.Gli accertamenti della Procura, supportati da Interpol e Carabinieri, non avevano trovato riscontri alle accuse.