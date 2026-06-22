4 di Sera, Vittorio Feltri contro Trump: "Sempre più un buffone"

"Ha fatto bene Meloni a rispondere così duramente agli attacchi di Trump?": questa la domanda posta a Vittorio Feltri a 4 di Sera su Rete 4. "Non aveva altra scelta - ha risposto il fondatore di Libero - doveva farlo per forza per salvare la propria dignità e salvare anche lo spettacolo che è derivato da quella situazione, quindi io non ce l'ho assolutamente con la Meloni, ma ce l'ho con il presidente americano, che mi sembra sempre più un buffone".

Il riferimento è ai diversi scambi tra la presidente del Consiglio e il capo della Casa Bianca da tre giorni a questa parte. Tutto è cominciato col tycoon che, in un colloquio telefonico con il corrispondente di La7, ha accusato Meloni di averlo implorato per fare una foto con lui al G7 di Evian. Un fatto che è stato subito smentito dalla premier italiana, che non solo ha negato tutto ma ha anche sottolineato che lei e l'Italia non supplicano mai.

Dopodiché gli attacchi sono continuati, con Trump che ha detto di non volere più Meloni come sua fan e quest'ultima che ha replicato suggerendo al presidente Usa di non concentrarsi sulla sua popolarità ma sulla propria: "Per quanto riguarda la mia popolarità - ha scritto la premier - esserti amica non ha certamente aiutato, né essa dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale dell'Italia, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto". E infine: "In ogni caso, la mia popolarità non è un problema tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua".



