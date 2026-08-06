Roberta Bruzzone, misterioso sfogo su Garlasco: "Deliranti, farneticazioni"

Roberta Bruzzone si toglie ancora una volta qualche sassolino dalla scarpa. E lo fa su Instagram, dove la criminologa torna a parlare dell'omicidio di Garlasco e del circo mediatico che gli gira attorno. "Ci sono persone per cui l’ossessione è diventata un autentico marchio di fabbrica. "Cambiano i casi. Cambiano i nomi. Cambiano i protagonisti. Ma non cambiano mai le modalità con cui vengono costruite certe narrazioni deliranti, certe convinzioni granitiche, certe farneticazioni che sfidano perfino il principio di realtà", è l'esordio.

Roberta Bruzzone: "Chiara Poggi uccisa con rabbia feroce, chi era l'assassino" Durante l’ultima puntata di "Quarto Grado", la criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato in dettaglio l...

"Confesso che, dopo quasi trent’anni di professione, pensavo davvero di aver visto tutto. E invece il caso Garlasco continua a regalarmi perle di rara creatività. La domanda, però, è un’altra - prosegue -. Che cosa porta una persona a investire quantità industriali di tempo ed energie in vicende giudiziarie che non conosce, che non la riguardano e che, a livello professionale, non la riguarderanno mai? Forse la risposta è molto più semplice di quanto sembri".

Roberta Bruzzone, la bomba su Garlasco: "Stasi o Sempio? Ecco come andrà a finire" Sul caso Garlasco cala ancora una volta il peso dell’analisi di Roberta Bruzzone. La criminologa, intervistata dal...