Raffaella Paita: "Ecco perché Meloni ha cambiato idea su Macron", sconcerto in studio

A 4 di Sera, il talk show di Rete quattro va in scena la grande rosicata della sinistra per il successo diplomatico del summit tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron ad Antibes. La premier ha ribadito che l'Italia e la Francia sono fondamentali per l'Europa e che di fatto l'alleanza tra i due Paesi è salda come non mai. Inoltre la Meloni è stata accolta dal coro "Giorgia, Giorgia!" da alcuni francesi che si trovavano proprio nei pressi del luogo del vertice con il presidente francese. Insomma, tanto basta per spappolare i fegati della sinistra. E le parole di Raffaella Paita di Italia Viva hanno proprio il sapore di una grandissima rosicata.

Leggere per cerdere: "Perché Meloni ora è amica di Macron? Io cito il cantautore e poeta Guccini, bisogna saper scegliere in tempo non arrivarci per contrarietà. Qui siamo al campionato mondiale del ribaltamento di frittata che è messo in atto dalla nostra Presidente del Consiglio. Quali sono i motivi per i quali lei ha cambiato idea dopo, come giustamente veniva ricordato prima, essersi addirittura espressa contro i trattati del Quirinale perché è un dato storico, diciamo, inequivocabile questo e i motivi sono il suo isolamento".