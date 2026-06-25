Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: come la accolgono al summit con Macron

"Giorgia... quanto tempo!". Emmanuel Macron ha accolto scherzando, con i classici baci sulle guance e tenendola anche per mano, Giorgia Meloni, arrivata con qualche minuto di ritardo sul programma nel piazzale del museo Picasso di Antibes. Il presidente francese e la presidente del Consiglio italiana si sono incontrati oggi, giovedì 25 giugno, in Costa Azzurra per il 36esimo vertice Italia-Francia, che si terrà, dopo la visita del museo, alla Villa Eilenroc di Cap d'Antibes.

Alla visita, guidata dal curatore del museo Jean-Louis Andral, hanno partecipato anche i ministri della Cultura dei due paesi, Alessandro Giuli e Catherine Pégard, parte delle delegazioni ministeriali che prendono parte al vertice intergovernativo. All'arrivo i due hanno scherzato sui loro ultimi incontri: il 'Giorgia quanto tempo...' di Macron si riferiva al fatto che si sono visti da ultimo ieri a Berlino per il vertice E5. Oltre alla scorsa settimana prima al G7 di Evian e subito dopo a Bruxelles per il consiglio europeo.