Ylenia Carrisi, Romina Power: "È viva, ne sono convinta"

Romina Power non ha mai smesso di credere che sua figlia Ylenia sia viva. A più di trent’anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi a New Orleans nel 1994, la cantante continua a sostenerlo con forza e convinzione profonda.Al Filming Italy Sardegna Festival, dove ha ricevuto il premio alla carriera, Romina Power ha dichiarato apertamente: “È viva, ne sono convinta, è da qualche parte nel mondo, la sto ancora aspettando, a braccia aperte”. “È viva, ne sono convinta” è la frase che riassume il suo pensiero, ripetuto con fermezza nonostante il tempo trascorso. Romina è legata alla figlia da un filo invisibile che nessuna scomparsa può spezzare.

A differenza dell’ex marito Al Bano, non ha mai accettato la tesi del suicidio nel Mississippi, né la testimonianza del guardiano notturno dell’acquario che parlò di una ragazza bionda gettarsi nel fiume.La madre di Ylenia continua ad aspettarla e a cercarla, convinta che sia ancora da qualche parte nel mondo. Ha raccontato di averne parlato anche con un prete che ha il dono di “vedere oltre”, rafforzando ulteriormente la sua speranza.

Anche oggi, a distanza di decenni, Romina Power mantiene viva la fiamma della speranza: Ylenia è viva e lei la sta ancora aspettando a braccia aperte. Questa convinzione resta il centro del suo dolore di madre e non si è mai spenta, nemmeno di fronte alle teorie contrarie o al passare del tempo. Per Romina, Ylenia è viva.