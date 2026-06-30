Oriana, Vittorio e il nostro antidoto al pensiero unico

Oggi Libero lo trovate un po’ diverso nella sua veste grafica. È la prima di una serie di novità in cantiere per i prossimi mesi che riguarderanno sia l’edizione cartacea che il sistema multimediale (social, sito, podcast e annessi e connessi) del nostro-vostro giornale. Ieri Giorgia Meloni, in occasione della ricorrenza della nascita, ha messo ufficialmente Oriana Fallaci nel pantheon dei grandi dell’Occidente. Ci associamo e andiamo fieri di avere ospitato Oriana sulle nostre pagine nell’ultimo periodo della sua fantastica vita.

Noi nel nostro piccolo, oggi – nel giorno in cui, a 83 anni appena compiuti, festeggia con gli amici i suoi sessant’anni di giornalismo - mettiamo Vittorio Feltri non soltanto nel pantheon di Libero (cosa ovvia in quanto fondatore ci sta di diritto) ma in quello dell’intero mondo dell’informazione perché il cosiddetto feltrismo è stato ed è l’antidoto più efficace al pensiero unico di sinistra e al devastante politicamente corretto che vorrebbe annullare quell’identità di cui la Fallacci andava fiera. Noi siamo quella cosa lì che Feltri si inventò nell’anno Duemila e lì dobbiamo tornare: concreti, curiosi, quando possibile sorprendenti e perché no divertenti.

Certo, rispetto ad allora viviamo in un altro mondo e quindi dobbiamo usare altri arnesi del mestiere, rinnovarci, ma senza mai scordare che noi non siamo super partes; noi siamo di parte, la nostra parte che i più vorrebbero soffocare perché indegna di esistere, sminuire, ridicolizzare e via dicendo; noi siamo dalla parte di Oriana Fallaci e di Vittorio Feltri che se è sopravvissuto lui a sessant’anni di professione controcorrente possiamo provare a farlo anche noi (e voi). Come tutti i cambiamenti, anche quello che vedete esordire oggi avrà bisogno del suo periodo di rodaggio, di probabili aggiustamenti. Li affronteremo con la stessa incoscienza e con lo stesso entusiasmo e con la stessa libertà (anche di sbagliare) che il proprietario di questa testata – la famiglia Angelucci – ci concede da oltre venticinque anni. Buona lettura a voi e buona fortuna a tutti noi.