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Principe Harry, "addolorato": nessuna protezione per Meghan e i figli, il viaggio a Londra salta?

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domenica 28 giugno 2026
Principe Harry

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1' di lettura

Il principe Harry potrebbe tornare nel Regno Unito a luglio senza la moglie Meghan Markle e i due figli Archie e Lilibeth. Il motivo? La sua richiesta di protezione per tutta la famiglia da parte della polizia è stata respinta. I duchi di Sussex e i bambini sarebbero dovuti arrivare a Londra il prossimo mese, per la prima volta dopo 4 anni da quando hanno deciso di trasferirsi negli Usa. Tuttavia, senza la garanzia di una protezione, il viaggio per riappacificarsi con Re Carlo e tutta la Royal family potrebbe saltare.

Secondo alcune fonti riportate dalla Bbc, il principe Harry sarebbe profondamente addolorato per la decisione, presa pochi giorni prima dell'arrivo previsto della famiglia, ma vorrebbe comunque trovare un modo per non annullare tutto. Il team del principe era in attesa dell'esito di una revisione della sicurezza da parte del Comitato Esecutivo Reale e VIP (Ravec), che decide in merito alle misure di sicurezza per i membri anziani della famiglia reale per conto del ministero dell'Interno. Venerdì la comunicazione secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna protezione della polizia alla famiglia.

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Un portavoce del governo ha affermato che il sistema di sicurezza è "rigoroso e proporzionato". E ha aggiunto: "È nostra prassi consolidata non fornire informazioni dettagliate su tali accordi, poiché ciò potrebbe comprometterne l'integrità e incidere sulla sicurezza delle persone".

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